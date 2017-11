Google presenteert database met 3d-objecten voor ar en vr

Google heeft een site gepresenteerd met daarop een database van 3d-objecten die gebruikers kunnen zien en bewerken in augmented reality en virtual reality. Ontwikkelaars moeten daarin makkelijk objecten kunnen vinden om in apps te integreren.

Poly is nu als site beschikbaar en zal later ook als api beschikbaar komen, waardoor ontwikkelaars de database in apps kunnen integreren, zegt Google. In de database zitten 3d-objecten, zoals pizza's, zebra's en ruimteschepen. Gebruikers kunnen die in de browser zien of in apps die dat ondersteunen bekijken in vr of ar.

De 3d-objecten zijn in .obj- en .mtl-formaat en gebruikers kunnen zelf ontwerpen toevoegen aan de database, zodat anderen ze kunnen gebruiken. Ook Google-apps Blocks en Tilt Brush ondersteunen Poly, zodat gebruikers ook via die apps ontwerpen in de database kunnen zetten. Objecten zijn ook om te zetten in animated gifs, maar ze zijn ook te zien in vr-brillen op basis van Googles platformen Daydream of Cardboard.