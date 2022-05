Google maakt vr-schilderapp Tilt Brush opensource en staakt de ontwikkeling

Google stopt met het ontwikkelen van Tilt Brush, een programma dat mensen in VR laat tekenen en schilderen. Het bedrijf zegt de ontwikkeling nu in handen van de gebruikers te willen leggen en maakt de software daarom opensource.

Om Tilt Brush opensource te maken heeft Google wel enkele zaken moeten aanpassen of verwijderen vanwege licentiebeperkingen, schrijft het bedrijf. Het bedrijf heeft een gids gepubliceerd om 'bijna alle' verwijderde functies weer te kunnen gebruiken. De opensource-variant gebruikt onder meer andere bloom- en fxaa-technieken. Met de gepubliceerde software kunnen gebruikers een werkende versie van Tilt Brush compileren, waaraan ze alleen de SteamVR Unity-sdk hoeven toe te voegen. Google benadrukt dat Tilt Brush 'altijd' beschikbaar zal blijven in de digitale winkels van ondersteunde VR-headsets, waar het nu twintig euro kost.

Tilt Brush is een schilderprogramma dat gebruikers kunstwerken liet maken in VR. Gebruikers houden in de ene hand een palet vast en in de andere hand een kwast. Het programma gebruikt de bewegingscontrollers van de VR-headset voor bediening. Tilt Brush werd in april 2016 voor het eerst uitgebracht voor de HTC Vive. Later kwam het programma ook naar de Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Valve Index, Playstation VR en Oculus Quest. In 2017 was het programma een van de bestverkochte VR-applicaties in Steam.