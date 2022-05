Plex introduceert Arcade-abonnement met 27 Atari-spellen voor 5 dollar per maand

Mediaserversoftwaremaker en filmstreamingdienst Plex heeft Arcade geïntroduceerd, een gamestreamingdienst met 27 Atari-spellen. Het gaat om Atari 2600- en Atari 7800-games en tien arcadespellen. Abonnees kunnen een bluetooth-controller gebruiken en eigen roms toevoegen.

Voor Arcade werkt Plex samen met Parsec, een streamingdienst die tot 60fps en uhd laat streamen, en Atari. Atari laat Plex meerdere retrospellen gebruiken, zoals Centipede, Lunar Lander en Motor Psycho. Om Arcade te gebruiken dienen gebruikers een Plex Media Server op te zetten, waarbij die server moet werken op een Windows- of macOS-apparaat. Parsec ondersteunt andere besturingssystemen op dit moment niet, schrijft Plex. Gebruikers kunnen de spellen daarna streamen naar mobiele telefoons en tv's die Android draaien, iOS- en tvOS-apparaten en via de Chrome-browser. Plex zegt wel deze beperkingen te willen versoepelen.

Plex Arcade is nu beschikbaar voor omgerekend 4,10 euro per maand. Plex Pass-abonnees betalen omgerekend 2,46 euro per maand. Daarnaast is er een gratis proefperiode van zeven dagen. Het bedrijf benadrukt wel dat Arcade een 'soort van intern Kickstarter-achtig project' is, waar snel de stekker uit getrokken kan worden als er niet genoeg abonnees blijken te zijn.