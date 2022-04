Plex HTPC-app verschijnt voor Windows en macOS

Plex heeft een Plex HTPC-app uitgebracht voor Windows en macOS. Later volgt ook een Linux-versie. De software heeft een interface die specifiek gemaakt is om op een groot scherm te worden bekeken.

De Plex HTPC-app is volgens Plex ontstaan uit het ontwerp van de Plex Media Player TV-client. Twee jaar geleden vernieuwde Plex zijn desktop-app en daarmee verdween de Plex Media Player-client voor htpc's. Volgens Plex bevat de nieuwe HTPC-app alles wat gebruikers nodig hebben voor een thuisbioscoop, zoals ondersteuning voor afstandsbedieningen en de mogelijkheid om van refreshrate te wisselen.

De software gebruikt het framework van de Plex-desktop-app voor Windows en macOS, maar combineert die met de interface die Plex gebruikt voor zijn apps voor smart-tv's en consoles. Zowel die apps als de desktop-app worden nog actief ontwikkeld en krijgen geregeld nieuwe functies. Die functies komen ook naar de Plex HTPC-app.

Plex HTPC is ontworpen om fullscreen te draaien op een tv of projector met een 16:9-verhouding. Er is keuze uit resoluties van 1280x720, 1920x1080 en 3840x2160 pixels. Vooralsnog is de software voor Windows 10 en macOS 10.13 of nieuwer beschikbaar. Linux-ondersteuning komt volgens Plex snel. De Plex HTPC-software kan naast oudere versies van de Plex Media Player en de Plex-desktop-app gedraaid worden.