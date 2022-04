Serious Sam 2 krijgt 15 jaar na release grote update met nieuwe wapens en levels

Ontwikkelaar Croteam heeft een 'verrassingsupdate' voor Serious Sam 2 uitgebracht. De vijftien jaar oude game krijgt daarmee nieuwe wapens, gameplayverbeteringen en twaalf nieuwe multiplayerlevels. De game had al jaren geen updates meer gekregen.

Croteam schrijft op Steam dat Serious Sam 2 altijd een speciaal plekje in hun hart heeft gehad en dat Nathan Brown, een van de ontwikkelaars, in de afgelopen maanden gewerkt heeft aan de 'ultieme Serious Sam 2-update'. Versie 2.90 voegt dual wielding toe, nieuwe wapens waaronder de BeamGun en twaalf nieuwe multiplayermaps.

Ook kan Sam na de update sprinten en rocket jumps maken, en is er een radar toegevoegd waarmee spelers vijanden, npc's en doelen kunnen vinden. De game is momenteel in een aanbieding te koop op Steam voor twee euro. De Serious Sam-franchise bestaat inmiddels twintig jaar; het eerste deel verscheen op 21 maart 2001. Het Kroatische Croteam bracht vorig jaar Serious Sam 4 uit.