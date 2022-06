Drie Serious Sam-games komen als bundel op 17 november uit voor Nintendo Switch

Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Croteam brengen de Serious Sam Collection uit voor de Nintendo Switch. Deze bundel, waar drie verschillende games in zitten, komt op 17 november beschikbaar.

De Serious Sam Collection bestaat uit de volgende drie games: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE. Ook bevat de collectie alle content die voor deze titels is uitgebracht, waaronder de uitbreidingen genaamd The Legend of the Beast en Jewel of the Nile. Serious Sam 2 zit er niet bij. De collectie lijkt alleen digitaal uit te komen en gaat 30 euro kosten.

De Serious Sam Collection biedt de mogelijkheid aan maximaal vier spelers om lokaal in co-op samen te spelen, zowel in de campagne als in de standalone survivalmodus. Daarnaast zijn er de klassieke multiplayermodi zoals deathmatch, team deathmatch en capture the flag.

Eind september kwam Serious Sam 4 uit voor Windows en Stadia en in 2021 komt deze titel naar de PS4 en Xbox One. Of deze game op termijn ook naar de Switch komt, is niet bekend. Ook is onbekend of de Serious Sam Collection voor andere consoles wordt uitgebracht.