Puzzelgame The Talos Principle 2 verschijnt op 2 november voor pc en console

Firstperson puzzelgame The Talos Principle 2 verschijnt op 2 november voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het eerste spel verscheen in december 2014. Beide games zijn door Croteam ontwikkeld en door Devolver Digital uitgegeven.

In The Talos Principle 2 is de mensheid uitgestorven maar blijft de menselijke cultuur overleven in robots. De speler is een robot die puzzels moet oplossen en daarbij met filosofische vragen wordt geconfronteerd. In het tweede deel, dat het verhaal van de eerste game oppakt, krijgen spelers nieuwe mogelijkheden zoals zwaartekrachtmanipulatie. The Talos Principle 2 gebruikt de Unreal Engine, in plaats van een zelfgemaakte engine. Croteam is ook bekend van de Serious Sam-games.