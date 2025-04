FTC en 17 Amerikaanse staten klagen Amazon aan om concurrentiebeperkend gedrag

De Amerikaanse markttoezichthouder FTC heeft samen met zeventien Amerikaanse staten Amazon aangeklaagd. De FTC en de staten vinden dat de techgigant concurrentiebeperkende gedrag vertoont bij zijn webwinkel. De partijen willen dat Amazon hiermee stopt.

"In onze aanklacht leggen we uit hoe Amazon meerdere bestraffende en dwingende praktijken gebruikt om zo onrechtmatig zijn monopoliepositie te kunnen behouden", zegt FTC-voorzitter Lina M. Khan. Een voorbeeld is dat Amazon volgens de FTC verkopers bestraft met lagere rangschikking in zoekresultaten als zij hun producten elders voor een lagere prijs verkopen.

Een ander voorbeeld is dat de producten van verkopers alleen onder het Prime-lidmaatschap zouden vallen, als die verkopers Amazons 'dure' orderverwerkingsdienst zouden gebruiken. Met Amazon Prime krijgen consumenten onder meer gratis bezorging bij Prime-producten; deze dienst is volgens de FTC daarom de facto verplicht voor verkopers die op Amazon willen verkopen. Maar doordat zij daarbij in de praktijk verplicht zijn om Amazons relatief dure orderverwerkingsdienst te gebruiken, zouden zij onnodig op kosten worden gejaagd, aldus de FTC.

De FTC en de staten claimen dat Amazon met zijn gedrag het voor concurrenten onmogelijk maakt om voet aan de grond te krijgen, terwijl bedrijven en consumenten meer moeten betalen dan nodig zou zijn. 'Veel' Amazon-verkopers zouden bijna vijftig procent van hun totale omzet afdragen aan Amazon, stelt de FTC.

Met de aanklacht willen de FTC en de staten dat de federale rechtbank Amazon verbiedt dit concurrentiebeperkende gedrag te vertonen. Aan de rechtszaak doen de staten Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island en Wisconsin mee.

Amazon zegt in een reactie dat de FTC met deze aanklacht 'duidelijk heeft gemaakt dat zijn focus radicaal is afgeweken van zijn missie om consumenten en concurrentie te beschermen'. De techreus claimt dat de omstreden praktijken juist concurrentie en innovatie hebben bevorderd, met meer keuze, lagere prijzen en snellere levertijden voor consumenten. De aanklacht zou dan ook de feiten en het recht verkeerd hebben, aldus Amazon.