'Markttoezichthouder VS bereidt antitrustklacht voor tegen Amazon'

De FTC, de Amerikaanse markttoezichthouder, bereidt een mogelijke antitrustzaak voor tegen Amazon, aldus The Wall Street Journal en Bloomberg. Meerdere bedrijfsactiviteiten van Amazon zouden mogelijk als concurrentieverstorend gezien worden, al heeft de FTC nog niks besloten.

Het zou onder meer kunnen gaan om de vraag of Amazon diens eigen producten een voorkeurspositie geeft ten opzichte van die van andere verkopers, schrijft The Wall Street Journal op basis van gesprekken met ingewijden. Ook worden de 'bundelpraktijken' van de abonnementendienst Amazon Prime volgens het dagblad onder de loep genomen. Daarbij krijgen gebruikers zowel voordelen op de webshop, zoals snellere verzending, als toegang tot Amazons streamingdienst. De FTC heeft volgens de WSJ nog niet besloten welke praktijken er in een eventuele rechtszaak behandeld zullen worden.

De FTC wil naar verluidt eerst nog in gesprek met Amazon om de argumenten van het bedrijf te horen over de mogelijk concurrentieverstorende praktijken. De WSJ meldt dat het mogelijk is dat de Amerikaanse waakhond uiteindelijk niet tot een rechtszaak overgaat, aangezien het wel vaker is gebeurd dat de FTC na dergelijke voorbereidingen toch besloot om het daarbij te laten.

Ook Bloomberg schrijft op basis van eigen bronnen over een mogelijke antitrustklacht van de FTC tegen Amazon. Het persbureau haalt niet net als de WSJ voorbeelden aan van mogelijk concurrentieverstorende praktijken, maar zegt wel dat overnames zoals die van Roomba-maker iRobot erin meegenomen kunnen worden. Volgens Bloomberg wordt er mogelijk dit voorjaar al een zaak aangespannen.

Vorig jaar heeft Amazon een overeenkomst gesloten met de Europese Commissie, waarbij de techgigant beloofde de gegevens van externe verkopers op de verkoopsite niet langer te misbruiken voor eigen gewin. Ook mocht het bedrijf zijn eigen producten niet langer voortrekken.