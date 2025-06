Europese Commissie heeft toch zorgen om Amazons overname van iRobot

De Europese Commissie maakt zich toch zorgen om Amazons overname van iRobot. Eerder zeiden Reuters-bronnen dat Amazon 'onvoorwaardelijke toestemming' zou krijgen. De Commissie is bang dat Amazon na de overname iRobot-concurrenten gaat tegenwerken in zijn webwinkel.

Amazon zou met de overname de markt voor robotstofzuigers kunnen verstoren, vreest de Europese Commissie. Het gaat hierbij vooral om de webwinkel van Amazon, waar onder meer robotstofzuigers worden verkocht. Met name in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje is Amazons webwinkel een belangrijk verkoopkanaal voor robotstofzuigers, stelt de Commissie.

De techgigant zou waarschijnlijk meer kunnen verdienen aan de verkoop van zijn eigen iRobot-stofzuigers dan de verkoop van robotstofzuigers van concurrenten, stelt de Commissie. Dit komt deels doordat Amazon meer data kan verzamelen via eigen iRobot-stofzuigers dan via robotstofzuigers van derden. Amazon zou dan ook kunnen stoppen met het verkopen van concurrerende robotstofzuigers of ze minder zichtbaar maken door ze bijvoorbeeld lager in rankings te plaatsen. Amazon zou ook de advertentie- of verkoopkosten kunnen verhogen voor concurrenten.

De Commissie stelt dat dergelijk gedrag de concurrentie kan beperken, waardoor klanten meer moeten betalen voor robotstofzuigers en er minder wordt geïnnoveerd. De Commissie baseerde dit oordeel onder meer op interne documenten van Amazon en iRobot, en door concurrenten te benaderen. Amazon heeft nu de tijd om te reageren op de zorgen van de Commissie, waarna de Commissie een definitief besluit neemt. Het definitieve besluit moet volgens de huidige planning voor 14 februari bekend worden.

Vorige week zeiden Reuters-bronnen nog dat de Commissie de overname zonder voorwaarden zou goedkeuren. Amazon kondigde de overname in augustus vorig jaar aan. Het bedrijf wil 1,7 miljard dollar neertellen voor iRobot.