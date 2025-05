EU start uitgebreid onderzoek naar Amazons overname van Roomba-maker iRobot

De Europese Commissie is bezorgd over Amazons overname van iRobot. Daarom begint de Commissie een uitgebreid onderzoek naar deze overname. Uiterlijk 15 november moet hier een besluit uit volgen.

Mogelijk kan Amazon met de overname concurrentie binnen de robotstofzuigermarkt beperken en zijn online marktplaats versterken, stelt de Europese Commissie. Amazon zou het bijvoorbeeld voor andere robotstofzuigerfabrikanten lastiger kunnen maken om via Amazons webwinkel hun producten te verkopen, blijkt uit een voorlopig onderzoek. De Commissie noemt als voorbeelden het duurder maken voor concurrenten om te adverteren op Amazon of het voortrekken van iRobot-producten in zoekresultaten.

Na de overname zou Amazon ook de toegang tot zijn slimme assistent Alexa kunnen beperken voor concurrenten, waardoor Roomba's aantrekkelijker kunnen worden. Met de iRobot-data krijgt Amazon bovendien klantgegevens in handen waarmee het in zijn online webwinkel beter gepersonaliseerde resultaten en advertenties kan tonen dan andere webwinkels.

Met het uitgebreide onderzoek wil de Commissie erachter komen of deze bezwaren gegrond zijn of niet. De Commissie heeft negentig werkdagen om een beslissing te nemen, wat neerkomt op uiterlijk 15 november. Amazon kondigde de overname in augustus vorig jaar aan. Het bedrijf wil 1,7 miljard dollar betalen voor de robotstofzuigermaker.