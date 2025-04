'EU wil Amazon-overname van Roomba-maker iRobot uitgebreid onderzoeken'

De Europese Unie zou de geplande overname van Roomba-fabrikant iRobot door Amazon uitgebreid willen gaan onderzoeken. Dat schrijft persbureau Reuters. De EU is nu bezig met een inleidend onderzoek naar de overname.

Het gaat om een volledig onderzoek dat vier maanden in beslag gaat nemen, zegt Reuters. Amazon zou in theorie de EU nog kunnen overtuigen de overname groen licht te geven voor die tijd, maar dat ligt volgens het persbureau niet voor de hand. Reuters vermeldt niet waar het onderzoek zich op richt.

In een eerder stadium kwam naar boven dat de EU zich onder meer zorgen maakt over gevolgen voor privacy van gebruikers. Daarbij zou met name gekeken worden naar het vermogen van de stofzuigers om foto's te maken terwijl deze door een woning bewegen. De EU zou bekijken hoe de techgigant de overname zou kunnen gebruiken om Roomba-gegevens te combineren met spraakassistent Alexa om een concurrentievoordeel te behalen.

De Britse concurrentieautoriteit heeft de deal al wel goedgekeurd. Amazon kondigde in augustus vorig jaar aan dat het iRobot wil overnemen. Het bedrijf wil 1,7 miljard dollar voor de robotstofzuigerfabrikant betalen.