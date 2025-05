Amazon opent eerste distributiecentrum voor Nederlandse markt

Amazon heeft zijn eerste distributiecentrum voor de Nederlandse markt geopend in Almelo. Dagelijks kunnen er maximaal 25.000 pakketten worden verwerkt. Eerder opende het bedrijf ook al een sorteercentrum in Rozenburg en een dc in Heerlen, die gebruikt wordt voor de Duitse markt.

Het nieuwe fulfilment center bevindt zich op het XL Businesspark in Almelo en levert uiteindelijk bijna 170 banen op. Door de opening van het magazijn in Nederland, kan Amazon meer producten opnemen in zijn assortiment. Naar verwachting gaat het om 12.000 extra producten van 400 merken. Het gaat hierbij voornamelijk om levensmiddelen, zoals van Ariel, Calvé, Dreft, Lindt en Unox. Ook retourzendingen zullen in Almelo worden verwerkt. Bleckmann verzorgt de operationele werkzaamheden. De eerste pakketten worden naar verwachting vanaf eind augustus vanuit dit dc geleverd, met een maximum van 25.000 pakketten per dag.

De Nederlandse webwinkel van Amazon werd in 2020 gelanceerd. Daarvoor werden klanten doorverwezen naar de Duitse webshop van het bedrijf. Het Nederlandse hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam. Er zouden ongeveer 1.250 mensen werkzaam zijn bij het bedrijf in Nederland. Naar verluidt wil Amazon in de toekomst nog een distributiecentrum openen in Nederland. Het zou gaan om een dc van 100.000 vierkante meter.