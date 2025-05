Amazon.com verbiedt verkoop Flipper Zero-multitool in webshop

Amazon heeft de verkoop van de Flipper Zero in zijn Amerikaanse webshop aan banden gelegd. Volgens het bedrijf wordt de tool gebruikt om bankkaarten te klonen en dat is verboden. In de Belgische en Nederlandse webshop van Amazon is de tool voorlopig wel nog te verkrijgen.

Techwebsite BleepingComputer kon een e-mail van Amazon.com inkijken waarin het bedrijf verkopers van de Flipper Zero informeert over de maatregel. "Dit product wordt beschouwd als een apparaat waarmee bankkaarten kunnen worden gekloond", klinkt het. "Ons beleid verbiedt de verkoop of affichering van dergelijke producten." Pavel Zhovner, de ceo van het bedrijf dat de tool fabriceert, heeft aan de redactie van BleepingComputer gezegd dat de Flipper Zero geen bankkaarten kan klonen en zou aan Amazon hebben gevraagd om het verbod op te heffen.

Flipper Zero is een multitool voor pentesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen en kan voor onderzoeken of tests van apparaten worden gebruikt. Het apparaat kan onder meer RFID en infraroodsignalen lezen, schrijven en emuleren. De tool bevat ook GPIO-pinnen om elektronische apparaten aan te sturen, een USB-C-poort waarmee het apparaat zich kan voordoen als een Human Interface-apparaat bij een computer en de Flipper Zero kan ook als U2F-sleutel gebruikt worden. Sinds juli 2022 bestaat er een topic op het Tweakers Forum over de Flipper Zero.