Amazon breidt gamestreamingdienst Luna uit naar VK, Duitsland en Canada

Amazon heeft zijn gamestreamingdienst Luna beschikbaar gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Duitsland. De dienst kwam vorig jaar uit en was tot nu toe enkel beschikbaar in de Verenigde Staten.

Amazon zegt dat de dienst beschikbaar is op 'selecte apparaten', waaronder Amazons eigen Fire TV. Het bedrijf noemt verder geen concrete apparaten in zijn persbericht. In de VS is Luna ook te gebruiken op bepaalde Samsung-tv's, Amazon Fire Tablets, iPhones en iPads via de Safari-browser en Android-apparaten van Google, OnePlus en Samsung via de Chrome-browser.

De kosten van Luna verschillen, afhankelijk van op welke gamekanalen spelers een abonnement nemen. Zo is er een Luna+-kanaal, dat 10 euro per maand kost en toegang geeft tot games als Alien Isolation, Control, Metro Exodus en de Resident Evil 2- en 3-remakes. Er is ook een Ubisoft+-kanaal waar onder meer games als Rainbow Six Extraction, Assassin’s Creed, Watch Dogs en verschillende Far Cry-games onderdeel van zijn. Daarnaast is er een rotatie van verschillende titels die onderdeel zijn van het Amazon Prime-abonnement. Prime-abonnees kunnen ook een Ubisoft Connect-account koppelen aan Luna. Geïnteresseerden kunnen eventueel de Luna Controller aanschaffen voor 70 euro.

Met deze release in de genoemde drie landen heeft het bijna een jaar geduurd voordat Luna ook in andere landen dan de VS beschikbaar kwam. De dienst kwam begin maart vorig jaar uit in de Verenigde Staten, na een earlyaccessperiode van anderhalf jaar. Het is niet bekend wanneer de dienst uitkomt in de Benelux.