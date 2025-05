LG stelt GeForce NOW beschikbaar voor tv's uit 2020

LG Electronics heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas bekendgemaakt dat Nvidia's gamestreamingdienst GeForce NOW naar LG-televisies uit 2020 komt. Daarnaast komt Amazons gamestreamingdienst Luna naar televisies die dit jaar uitkomen.

GeForce NOW krijgt volgens LG later dit jaar een upgrade van 1080p naar 4k60, al is dat beperkt tot een aantal niet nader genoemde modellen. De streamingdienst van Nvidia was al beschikbaar op tv's uit 2021 en 2022 die op webOS 6.0 draaien en dat gaat binnenkort dus ook gebeuren voor modellen uit 2020 met webOS 5.0. Waarschijnlijk komt de dienst niet beschikbaar op oudere tv-modellen.

Verder maakt LG bekend dat Amazons streamingdienst Luna beschikbaar komt op de oled- en lcd-tv's die LG dit jaar uitbrengt. Dat zijn modellen die op webOS 23 draaien. De fabrikant liet eerder weten geen plannen te hebben om deze nieuwste versie van webOS beschikbaar te stellen voor televisies die in voorgaande jaren zijn uitgekomen. Dat betekent dat de ondersteuning voor Luna waarschijnlijk ook alleen beperkt blijft tot modellen van 2023, al is dat vooralsnog alleen relevant voor de Verenigde Staten; Luna is alleen nog daar beschikbaar.