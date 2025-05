LG: G3-oledtelevisie haalt helderheid die tot 70 procent hoger is

LG heeft nieuwe oled-tv's voor 2023 aangekondigd, waaronder de G3, de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte G2. Het nieuwe model heeft technologie aan boord die moet leiden tot een aanzienlijk hogere helderheid die tot 70 procent hoger is.

LG spreekt over een significante upgrade voor de G3 in de vorm van de Brightness Booster Max-technologie. Dat is de naam voor een nieuwe vorm van light control architecture en een algoritme dat de helderheid moet opkrikken; deze combinatie moet leiden tot een verhoging van de helderheid tot 70 procent. Waarschijnlijk betreft dit de helderheid als het volledige scherm wit is en dus niet de piekhelderheid waarbij slechts de helderheid op een klein vlak van het scherm wordt gemeten.

De Koreaanse fabrikant zegt niet ten opzichte waarvan deze verbetering geldt, maar de website FlatpanelsHD zegt dat het gaat om een vergelijking met lager gepositioneerde B2- en B3-modellen die voor oled-tv's doorgaans een iets lagere gemiddelde helderheid halen. Deze claim van 70 procent gaat alleen op voor de G3 in 55, 65 en 75 inch; de 83"- en 97"-formaten van de G3 zouden volgens FlatpanelsHD een helderheidsverbetering van 30 tot 40 procent halen.

Los van deze percentages meldt FlatpanelsHD dat een LG-woordvoerder over de G3 heeft gezegd dat dit nieuwe model een helderheid van ongeveer 1800cd/m² kan halen en dat zou misschien nog iets hoger zijn als de specifieke Vivid-beeldmodus wordt ingeschakeld. De website meldt ook dat er in een document over 2100cd/m² wordt gesproken in combinatie met de Vivid-modus en 235cd/m² helderheid voor het volledige scherm. Bij de G2-review mat Tweakers een maximale helderheid van 162cd/m² op een volledige scherm en 891cd/m² op een klein venster van 5 procent van het beeldoppervlak. In vergelijking met deze waarden lijken de claims van de woordvoerder nogal optimistisch.

Hoe hoog de helderheid van de G3 daadwerkelijk is, zal blijken als de eerste reviews uit zijn. De helderheid moet in ieder geval substantieel hoger zijn en vermoedelijk wordt dat vooral mogelijk gemaakt door een micro lens array. Bij die technologie worden er kleine lensjes toegepast die ervoor zorgen dat het licht dat de oleds uitstralen, efficiënter wordt gericht, waarbij licht dat normaal gesproken binnen het paneel heen en weer kaatst, rechtstreeks naar de kijker wordt gestuurd. Zo moet de algehele helderheid flink verbeteren. Ook het stroomverbruik zou dan omlaag kunnen, wat de levensduur van het paneel ten goede komt.

Het is niet zeker of de G3 daadwerkelijk met microlenzen wordt uitgebracht. Het Koreaanse The Elec meldde een maand geleden nog dat LG Electronics en Sony geen oledtelevisies met deze technologie uitbrengen in 2023. Duidelijk is wel dat het verhogen van de helderheid niet onbelangrijk is voor woledpanelen van LG Display, omdat de QD-oledtelevisies van Samsung en Sony het op dit vlak beter doen en dat geldt sowieso voor duurdere lcd-televisies, bijvoorbeeld de wat hoger gepositioneerde modellen met miniledbacklights.

In mei vorig jaar meldde The Elec al dat oledpanelenmaker LG Display overwoog om microlenzen toe te passen voor oledtelevisiepanelen. LG Display zou uitgaan van een helderheidsverbetering van 20 procent ten opzichte van de relatief heldere OLED EX-panelen en 50 procent ten opzichte van oledtelevisies met reguliere oledpanelen. Een oledtelevisie met een normaal paneel haalt grofweg een helderheid van 800cd/m². Dat moet ongeveer 1000cd/m² zijn met een OLED EX-paneel en als op basis van dit paneel microlenzen worden toegepast, zal de helderheid op zo'n 1200cd/m² uitkomen. Deze waarden lijken iets realistischer dan de genoemde 1800cd/m².