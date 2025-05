Zaak overheid VS tegen Microsoft om overname Activision Blizzard begint dinsdag

Dinsdag is de eerste hoorzitting in de rechtszaak van de Amerikaanse toezichthouder FTC tegen Microsoft om de overname van Activision Blizzard. De FTC vraagt de rechter de overname van de game-uitgever tegen te houden.

Het is de eerste zitting in de zaak, maar het is onduidelijk wanneer de Amerikaanse rechter de zaak inhoudelijk zal behandelen, meldt Reuters. Met de zaak wil de Federal Trade Commission de overname van Activision Blizzard door Microsoft tegenhouden. De toezichthouder vreest onder meer dat Microsoft de games van Activision Blizzard enkel beschikbaar stelt voor zijn eigen Xbox-consoles of de games pas op een later moment toestaat op andere platforms, zoals de PlayStation-console van Sony. "Microsoft heeft al laten zien dat het content kan en zal achterhouden voor gamesconcurrenten", aldus de FTC.

Microsoft ontkent in reacties dat het na de overname games alleen op Xbox zal uitbrengen en zegt dat de overname vooral draait op de markt voor mobiele games, waar de softwaregigant tot nu toe een marginale rol speelt. Activision Blizzard heeft onder meer spelletjes als Candy Crush in het assortiment zitten en is een grote naam op het gebied van mobiele games.

In Chili is de overname goedgekeurd, maar in andere landen hebben marktautoriteiten bezwaren. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in de EU lopen onderzoeken van autoriteiten naar de mogelijke gevolgen van de overname. Microsoft wil de game-uitgever overnemen voor 68,7 miljard dollar in wat de grootste overname in games tot nu toe zou zijn. De bedrijven kondigden de deal vorig jaar aan.