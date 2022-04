Vorige week kondigde Grand Theft Auto-uitgever Take-Two aan FarmVille-maker Zynga over te willen nemen voor 12,7 miljard dollar. Dat zou de duurste overname ooit worden in de game-industrie. Lang heeft Take-Two niet van die eer mogen genieten, want met de geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft, is maar liefst 68,7 miljard dollar gemoeid. Alle andere overnames in de game-industrie vallen in het niet bij deze deal. Zelfs de overname van alle Bethesda-studio's voor 8,1 miljard dollar, waar Microsoft vorig jaar de industrie flink mee opschudde, is 'klein bier' in vergelijking met deze miljardendeal. Bovendien is het de duurste acquisitie van Microsoft ooit.

Wat het bestuur van Microsoft en Activision Blizzard betreft is de overname rond. Toch zal het nog een jaar tot anderhalf jaar duren voordat de deal definitief is afgerond. Er moet eerst nog goedkeuring komen vanuit regelgevende instanties, maar de bedrijven denken dat uiterlijk eind juni 2023 alles in kannen en kruiken is.