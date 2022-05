Microsoft wil Call of Duty-spellen blijven uitbrengen op PlayStation-consoles

Microsoft wil 'Call of Duty en andere populaire titels van Activision Blizzard' blijven uitbrengen op de PlayStation-consoles. Eerder was niet duidelijk wat de overname van Activision Blizzard betekende voor de beschikbaarheid op de PS van oude en nieuwe games van de ontwikkelaar.

Sony zei in januari dat het niet dacht dat Microsofts overname ervoor zorgt dat Activision Blizzard-games verdwijnen van de PlayStation. Het bedrijf verwachtte dat Microsoft zich aan eerder gemaakte afspraken houdt en het de spellen niet exclusief maakt. Microsoft bevestigt dat nu ook.

"Voor alle duidelijkheid: Call of Duty en andere populaire titels van Activision Blizzard blijven beschikbaar voor de PlayStation-consoles zolang de huidige overeenkomst nog geldt. Daarnaast hebben we Sony toegezegd dat we de spellen ook na die overeenkomst en in de toekomst beschikbaar stellen, zodat Sony-fans kunnen blijven genieten van de games waar ze van houden.", schrijft Microsoft-president Brad Smith in een bericht.

Smith voegde eraan toe dat Microsoft gaat kijken of het ook de blijvende beschikbaarheid van Activision Blizzard-games op de Nintendo Switch kan garanderen. Er is een aantal Activision Blizzard-games beschikbaar op de Switch, waaronder Overwatch, Diablo III: Eternal Collection en Spyro: Reignited Trilogy.