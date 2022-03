Aandeelhouders Activision Blizzard stemmen eind april over deal met Microsoft

Activision Blizzard heeft aandeelhouders van het bedrijf uitgenodigd om te stemmen over de deal met Microsoft. De deal moet door een meerderheid van de aandeelhouders worden goedgekeurd om de overname door Microsoft door te laten gaan.

In de uitnodiging vraagt het bestuur van Activision Blizzard aan aandeelhouders om te stemmen over de deal met Microsoft die eerder dit jaar werd aangekondigd. Het is de grootste deal in de gamesindustrie tot nu toe. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor gamegigant Activision Blizzard. Het is de bedoeling dat de deal uiterlijk in 2023 wordt afgerond.

Naast dat de verschillende autoriteiten de deal nog moeten goedkeuren, moeten de aandeelhouders van Activision Blizzard ook akkoord gaan met de deal en de prijs die Microsoft heeft geboden. Volgens het bestuur van het gamebedrijf krijgt elke aandeelhouder 95 dollar per aandeel, als Microsoft het bedrijf overneemt.

Het bestuur adviseert de aandeelhouders in de brief om voor de deal te stemmen. Voor goedkeuring van de overname door Microsoft is een meerderheid nodig. Als deze meerderheid niet gehaald wordt, gaat de deal niet door. Het bestuur schrijft dat het verwacht dat het aandeel Activision Blizzard flink zal dalen als de deal niet doorgaat.

De stemming gebeurt digitaal op 28 april. De uitslag komt waarschijnlijk een week later. Het is de eerste drempel die genomen moet worden om de overname door Microsoft door te laten gaan. Naast de aandeelhouders moeten ook de autoriteiten de deal goedkeuren. Onder andere de Amerikaanse Federal Trade Commission heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de deal. Tweakers schreef eerder al over de mogelijke gevolgen en bezwaren van de megadeal.