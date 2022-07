Britse waakhond start onderzoek naar overname Activision Blizzard door Microsoft

De Competition and Markets Authority (CMA) is een onderzoek gestart naar Microsofts overname van Activision Blizzard. Microsoft heeft in januari een overeenkomst bereikt met de gamegigant en wil 68,7 miljard dollar voor de overname betalen.

De marktautoriteit wil onder meer onderzoeken of de overname "zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de concurrentie op een of meerdere markten in het Verenigd Koninkrijk". Het onderzoek duurt tot 1 september. Dan moet de CMA besluiten of het akkoord gaat met de deal. Mocht het nodig zijn, dan kan de CMA tegen die tijd ook een tweede, uitgebreider onderzoek starten, schrijft persbureau Reuters. Bedrijven en individuen hebben tot 20 juli de tijd om eventueel bezwaar te maken tegen de overname of andere reacties te geven, schrijft de marktautoriteit.

De CMA is niet de eerste marktwaakhond die een onderzoek naar de deal heeft aangekondigd. De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft in februari al aangegeven dat het de overname onder de loep gaat nemen.

Het is Microsofts tweede miljardenovername in twee jaar tijd. In september 2020 kondigde Microsoft aan het moederbedrijf van Bethesda over te willen nemen voor 7,5 miljard dollar. Die overname werd een half jaar later goedgekeurd en afgerond. Tweakers schreef een artikel over wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de deal.