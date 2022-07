Sony brengt God of War Ragnarök op 9 november uit

God of War Ragnarök komt op 9 november uit. Het directe vervolg op de gerenommeerde reboot uit 2018 komt uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Er is een upgrade mogelijk van de last- naar de current-gen versie van de game.

In God of War Ragnarök gaan Kratos en zijn zoon Atreus voor de tweede en laatste keer naar Midgard, de door Noorse mythologie geïnspireerde wereld. In dit deel zijn alle negen werelden begaanbaar; in de oorspronkelijke God of War waren enkele realms niet beschikbaar. Zoals in het voorgaande deel staat de relatie tussen vader en zoon in Ragnarök weer centraal, zo benadrukt Santa Monica Studio met de nieuwste cgi-trailer genaamd 'Father and Son'.

In een bijbehorende blogpost maakt Sony bekend dat afnemers van de standaard uitvoering van de PlayStation 4-variant van God of War Ragnarök de mogelijkheid hebben om te upgraden naar de PlayStation 5-versie. Dat kost 'het equivalent van 10 dollar'.

Beide varianten van het spel zijn standaard inbegrepen bij de Digital Deluxe Edition. Ook de Collector's Edition en de Jötnar Edition worden geleverd met de PS4- en PS5-versies van Ragnarök, naast een hoop in-game extra's, actiefiguren en andere fysieke goodies. Fans kunnen vanaf 15 juli een pre-order plaatsen voor alle versies van God of War Ragnarök. Sony maakt nog geen concrete prijzen voor God of War Ragnarök en de speciale uitvoeringen bekend.