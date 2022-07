Western Digital kondigt eerste M.2-ssd aan voor PS5 onder PlayStation-licentie

Fabrikant Western Digital kondigt de eerste M.2-ssd aan die onder de PlayStation-licentie mag worden verkocht voor het uitbreiden van de opslag van een PlayStation 5. Het zou gaan om een 'geoptimaliseerde' variant van de WD Black SN850 NVMe-ssd.

Western Digital kondigt de ssd aan als eerste 'officiële m.2-ssd' voor de PlayStation 5. Daarmee bedoelt het bedrijf dat deze aan de standaarden van Sony voldoet en onder de PlayStation-licentie in de winkels komt te liggen. De ssd is een aangepaste versie van de WD Black SN850 NVMe met een heatsink.

De drive is in twee varianten beschikbaar en begint bij 215 euro voor 1TB. Western Digital heeft ook een versie met 2TB opslagruimte en die kost 320 euro. De drive is in eerste instantie alleen verkrijgbaar via de online winkel van de fabrikant, maar moet vanaf augustus ook bij retailers verkrijgbaar zijn.

WD Black SN850 NVMe heeft een leessnelheid van 7000MB/s en een schrijfsnelheid van 5300MB/s. Het gaat om een PCIe Gen4 x4-ssd. Op de drive kunnen zowel PlayStation 4 als PlayStation 5-spellen direct worden geïnstalleerd en afgespeeld, volgens de fabrikant.

Hoewel het de eerste ssd is die onder de PlayStation-licentie wordt uitgebracht, zijn er al meerdere ssd's op de markt waarmee de opslag van de PlayStation 5 kan worden uitgebreid. Deze worden alleen niet officieel ondersteunt door Sony. Het bedrijf gaf eerder al aanbevelingen voor de specificaties van ssd om de opslag van de console uit te breiden.