Samengevat Met de Black SN850X heeft WD een grote inhaalslag ten opzichte van de concurrentie gemaakt. De geteste 2TB-uitvoering is dankzij getweakte componenten, waaronder de controller, sneller nand en sneller dram, opeens de snelste drive die we tot dusver hebben getest. Enkel in een paar synthetische tests en de PCMark Consistency-test is de drive niet de allersnelste, maar de praktijkprestaties maken dat ruimschoots goed. WD heeft een verbeterde Game Mode ontwikkeld die het laden van games sneller moet maken, maar dat zien we niet direct terug in de resultaten. Wel levert de ssd als hij slecht gekoeld is consistentere prestaties met Game Mode ingeschakeld. De keerzijde van de medaille met daarop het predicaat 'snelste Gen4-drive' is dat dit een prijzige ssd is. Of je er nog in wil investeren terwijl de Gen5-drives om de hoek staan, is een persoonlijke afweging. Pluspunten Snelste drive in de praktijk

Snelste drive in de praktijk Zou games moeten versnellen Minpunten Duur, vlak voor Gen5-introductie Getest WD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB Prijs bij publicatie: € 325,-

Toen WD eind 2020 zijn WD Black SN850 uitbracht, bleek dat een rappe ssd die ondanks wat aanloopproblemen met firmware toch een prestatiekroon wist te veroveren. Dergelijke aanloopproblemen hebben we met de snellere opvolger, de WD Black SN850X, niet gehad, maar inmiddels zijn er wel meer kapers op de kust. Kan WD op de valreep - vlak voordat de eerste PCIe Gen5-drives arriveren - nog de titel 'snelste Gen4-drive' op zijn naam schrijven?

Om dat laatste mogelijk te maken, heeft WD niet alleen een X aan de naam toegevoegd omdat het zo leuk oogt. WD heeft daadwerkelijk andere componenten gebruikt en biedt de ssd ook in grotere capaciteiten aan. De SN850X is in capaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB verkrijgbaar, terwijl de SN850 alleen in 1TB- en 2TB-varianten verkrijgbaar is. Net als van de SN850 kun je ook een uitvoering met een heatsink kopen, al is de 4TB-versie enkel zonder heatsink verkrijgbaar. De heatsink-versies hebben rgb aan boord, wat in combinatie met WD's Game Mode 2.0 de focus op gaming onderstreept. Die mode is een automatische functie die laadtijden van games moet verkorten.

We hebben de 2TB-variant in deze review afgezet tegen de andere 2TB-drives die we hebben getest. Aangezien verschillende capaciteiten in de regel verschillend presteren, doen we alleen uitspraken over deze capaciteitsklasse. De vraag daarbij is of WD met deze late toevoeging in het Gen4-segment een winnaar heeft te pakken, of een gevalletje too little, too late op de markt heeft gezet.