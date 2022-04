Western Digital, inmiddels al geruime tijd bekend als WD, heeft met de WD Black SN850 zijn nieuwste high-end solid state drive uitgebracht. De eerdere Black-drives, beginnend bij de originele WD Black uit 2017, gevolgd door de SN700 en SN750, waren NVMe-drives met PCIe Gen3-aansluiting. De nieuwste WD Black SN850 is voorzien van een bredere bus dankzij een PCIe Gen4-aansluiting. Daarmee moet de snelheid verdubbeld worden ten opzichte van de SN750.

De SN850 werd al in oktober aangekondigd, maar is pas sinds medio november verkrijgbaar. In eerste instantie was alleen de 500GB-variant snel leverbaar voor een redelijke prijs, maar sinds kort is er ook voorraad van de 1TB- en 2TB-uitvoeringen. De varianten met heatsink zijn overigens ook niet verkrijgbaar, maar dat had WD ook aangekondigd; die volgen in 2021.

De line-up van de WD Black SN850-serie bestaat uit een 500GB-variant, een 1TB-drive en een 2TB-drive, die respectievelijke adviesprijzen van 150, 268 en 536 euro hebben gekregen. Dat is stevig aan de prijs, ook voor drives met een PCIe Gen4-interface. We vergelijken de prestaties van deze drives, waarvan we de 1TB- en de 2TB-variant via Megekko ontvingen (waarvoor dank!), voornamelijk met die van de eerder door ons geteste PCIe Gen4-drives en met de vorige Black SN750-serie.