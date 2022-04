WD brengt firmware uit die bug in SN850-ssd verhelpt

WD heeft een firmware-update uitgebracht die een bug met zijn nieuwste generatie WD Black SN850-ssd's verhelpt. De bug kwam aan het licht tijdens testen voor een review door Tweakers: de ssd's crashten in een zware PCMark 10-benchmark.

WD leverde de firmware, versie 611110WD, aanvankelijk op twee ssd's aan Tweakers, zodat we voor de publicatie van onze review konden controleren of de nieuwe firmware het door ons geconstateerde probleem verhielp. Daarbij beloofde WD dat de firmware op een later moment ook via de Dashboard-software zou worden uitgerold. Inmiddels is dat het geval en kan iedere bezitter van een WD Black SN850 de firmware van de ssd updaten via Dashboard.

WD SN850: nieuwe firmware (versie 61110WD.fluf) beschikbaar

De fimware biedt primair een oplossing voor een bug die voorkwam bij het benchmarken met PCMark 10, specifiek de Storage Consistency Test daarvan. De oorspronkelijke firmware van de test was 611100WD. Die benchmark is extreem zwaar en de lees- en schrijfpatronen van de benchmark veroorzaakten een fout in de controller, waardoor deze een leesfout rapporteerde en de benchmark liet crashen. Controle van de Smart-data van de ssd's en de diagnose van de Dashboard-software wees uit dat er een 'Critical error' was opgetreden.

De nieuwe firmware moet voorkomen dat de fout op kan treden. Tests met de ssd's die WD opstuurde met de nieuwe firmware voorgeïnstalleerd bevestigden dat. Inmiddels is de firmware ook via Dashboard beschikbaar, meldt het bedrijf aan Tweakers. We hebben ter controle ook de ssd's waarbij de bug optrad van nieuwe firmware voorzien en de Consistency Test opnieuw gedraaid. Ook bij die ssd's trad het probleem niet meer op, zodat we kunnen bevestigen dat de bug naar tevredenheid is opgelost. Wel moeten we opmerken dat de waarschuwing over de toestand van de Health status in Dashboard niet verdwijnt. Navraag bij WD leert dat de firmware niet geconfigureerd is om die waarschuwing te resetten, maar dat de oorzaak van het probleem desalniettemin is verholpen.

De kans dat de door Tweakers geconstateerde problemen bij normaal gebruik van de ssd optreden is erg klein, maar toch zouden we eigenaren van de SN850 aanraden de firmware te updaten naar de nieuwste versie. De levensduur van de ssd wordt, ook al mocht de fout zijn opgetreden, niet verkort, aldus WD.