Microsoft geeft Skype update met Large Grid Mode en Together Mode

Microsoft brengt Skype-versie 8.67 uit met verschillende nieuwe functies waaronder een Large Grid Mode en Together Mode. Op Android krijgt de videobeldienst ondersteuning voor onder andere Chat Bubbles en prioriteitsgesprekken.

Op Windows, Mac, Linux en in de webapplicatie van Skype kunnen gebruikers met de meest recente versie deelnemers aan een Skype-gesprek via de Together Mode in een virtuele ruimte plaatsen. Deze functie was eerder beschikbaar in Microsoft Teams. Een andere functie die komt overgewaaid van Teams is Large Grid Mode. In deze modus kunnen gebruikers van een groepsgesprek elkaars videostream in realtime bekijken op een overzichtelijk virtueel raster. Met versienummer 8.67 van de Skype-app maakt Microsoft het ook mogelijk om deelnemers uit te nodigen via hun telefoonnummer en kan elke gebruiker met Windows 10 versie 20H2 in één klik een contactpersoon uitnodigen tot een videogesprek.

Bovendien geeft Microsoft aan versie 8.67 van de Android-app van Skype ondersteuning voor Chat Bubbles, Priority Conversations en Conversation Space. Via Chat Bubbles kunnen gebruikers kiezen om altijd ‘bubbels’ te zien staan op hun scherm zodat ze de app snel kunnen heropenen. De functie lijkt op Chat Heads die Facebook Messenger enkele jaren geleden introduceerde en ondertussen werd ingebouwd in het Android-besturingssysteem. Met Priority Conversations kunnen belangrijke gesprekken aangeduid worden in de app en met Conversation Space kunnen gebruikers tijdens het videobellen ook met elkaar chatten. De nieuwste versie van de Skype-app voor Android is ook beschikbaar voor Amazon Fire-tablets.

Microsoft zegt dat het met deze nieuwe versie van Skype enkele problemen verholpen heeft. Zo weerhoudt het programma Mac-computers niet meer om in automatische slaapmodus te gaan, blokkeren videostreams in de chat niet meer en zou een Javascript-foutmelding op Windows Servers verholpen zijn.