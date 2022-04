Microsoft voorziet Skype van vernieuwde interface en nieuwe functies

Microsoft heeft een volledige redesign van Skype aangekondigd. Het bedrijf voorziet de chatdienst onder andere van nieuwe thema's, een vernieuwd interface en 'betere prestaties' op smartphones en desktops. Deze updates komen in de komende maanden uit.

Microsoft schrijft dat het bedrijf van plan is om Skype te 'verbeteren, sneller en betrouwbaarder te maken en te moderniseren'. Het bedrijf geeft aan dat het daarvoor heeft geluisterd naar de feedback van Skype-gebruikers en meldt dat het de komende maanden nieuwe functies zal uitbrengen voor de chatdienst.

Skype krijgt onder andere een nieuwe interface voor spraak- en videogesprekken. De dienst krijgt verschillende weergaveopties, waaronder een rasterweergave die alle deelnemers van een gesprek naast elkaar moet weergeven, ongeacht of ze een webcam gebruiken of niet. Gebruikers kunnen er overigens ook voor kiezen om alleen gespreksleden te tonen die wel een webcam gebruiken. Ook de videofeed van de gebruiker zelf wordt in het raster weergegeven. De dienst krijgt verder een speaker-weergave, die alleen de deelnemer die aan het woord is toont. De Microsoft-blog noemt ook een 'large gallery' en een verbeterde together-modus.

Afbeeldingen via Microsoft

Microsoft voegt ook nieuwe thema's en lay-out-opties toe aan Skype. Zo worden knoppen voorzien van nieuwe kleurverlopen. Daarbij wordt de icoontjes in de dienst voorzien van Microsofts Fluent Design-ontwerp. Gebruikers zonder een profielfoto krijgen nu ook een gekleurde afbeelding met hun initialen, in plaats van blauwe letters op een vlakke achtergrond. Het bedrijf claimt verder dat de dienst in 'belangrijke scenario's' tot '30 procent' beter presteert op desktops en 'tot 2000 procent' beter presteert op Android, hoewel het bedrijf niet duidelijk maakt waar het deze cijfers op baseert.

Verder spreekt de techgigant over een verbeterde Meet Now-functie, waarmee Skype-gebruikers mensen kunnen uitnodigen voor een gesprek, ook wanneer ze geen account hebben. Het bedrijf komt ook met een TwinCam-functie, waarmee gebruikers videobeelden van twee camera's tegelijkertijd kunnen streamen. Gebruikers kunnen met hun smartphone een QR-code scannen op de desktopversie van Skype, waarna ze hun telefoon als extra camera kunnen gebruiken. De Skype-vertaalfunctie werkt voortaan ook voor Skype-naar-telefoon-gesprekken. Voorheen werkte die feature alleen binnen Skype-gesprekken.

Afbeeldingen via Microsoft