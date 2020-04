Skype introduceert videovergaderingen zonder accountvereiste voor clients

Microsoft heeft Skype de mogelijkheid gegeven om een videovergadering te voeren zonder dat deelnemers een account hebben. Alleen degene die de vergadering opzet, moet nog een account hebben.

Het is al sinds 2016 zo dat gebruikers niet per se de Skype-applicatie op hun computer moeten hebben maar gewoon naar web.skype.com kunnen navigeren, maar de uitzondering op de accountvereiste is nieuw. Skype-eigenaar Microsoft lijkt hiermee een deel van de door corona snel groeiende markt voor videovergaderingen te willen veroveren.

In de Skype-app is de functie te vinden onder de knop 'Meet now'. Wie daarop drukt, wordt naar de 'vergaderruimte' gebracht en krijgt een gegenereerde link. Deze is voor de andere deelnemers. Wie deze opent, komt in de vergadering terecht, zij het met of zonder Skype-account en Skype-app. Compatibiliteit is momenteel wel beperkt tot Google Chrome en Microsoft Edge.

De link die Skype genereert, bestaat uit twaalf tekens, zowel letters als cijfers en zowel hoofd- als kleine letters. Er is standaard geen wachtwoord en dit kan ook niet ingesteld worden, dus dit is een geval van security through obscurity.

Een grote concurrent op dit gebied, Zoom, is weliswaar momenteel erg populair, maar heeft ook met wat problemen te kampen. Verscheidene beveiligings- en privacylekken hebben ervoor gezorgd dat de ontwikkelaar over is gegaan tot het pauzeren van de ontwikkeling van nieuwe functies, zodat alle middelen op verbeterde security gezet kunnen worden.