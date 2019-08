SkypeOut is in Nederland geregistreerd als telecomdienst

Skype heeft zijn dienst SkypeOut in Nederland geregistreerd bij de ACM. SkypeOut laat gebruikers vanaf een computer naar vaste en mobiele nummers bellen. Onlangs oordeelde het Hof van Justitie dat SkypeOut een openbare telecomdienst is en zich dus officieel moet registreren.

De ACM schrijft dat de door Skype aangeboden SkypeOut-dienst een openbare elektronische communicatiedienst is. Tot die voor de hand liggende conclusie komt de toezichthouder nadat het Europese Hof van Justitie in juni in een zaak tussen Skype en de Belgische telecomtoezichthouder BIPT al oordeelde dat de dienst als een telecomdienst moet worden beschouwd en dus onder de telecomwet valt.

Die zaak begon nadat het BIPT het moederbedrijf Skype Communications in 2016 een boete van ruim 220.000 euro oplegde. De toezichthouder vond dat de dienst SkypeOut een telecomdienst is en dus verplicht is zich aan te melden als aanbieder. Skype was het daar niet mee eens. Het bedrijf stelde dat de gesprekken met SkypeOut via de telecom- en internetproviders lopen, dat het zelf geen infrastructuur bezit voor het versturen van gegevenspakketten en dat het alleen een interface aanbiedt. Skype vond dat het met SkypeOut niet zelf signalen overdraagt en dat de dienst daardoor ook niet onder de definitie 'elektronische-communicatiedienst' uit een Belgische telecomwet kan vallen.

De rechters van het Hof van Justitie oordeelden dat de omstandigheid dat de SkypeOut-gebruiker toegang heeft tot de voipdienst via een internettoegangsdienst die zelf geen telecomdienst is, niet automatisch betekent dat SkypeOut zelf ook niet als telecomdienst kan worden aangemerkt. Daarnaast kwam het Hof tot zijn oordeel door te wijzen op het feit dat SkypeOut-gebruikers moeten betalen voor de belverbindingen en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van telecomproviders. Daardoor valt SkypeOut onder de EU-telecomrichtlijn, die in de EU-lidstaten is omgezet in nationale wetgeving.

Aangezien SkypeOut als telecomdienst moet worden beschouwd, valt de dienst onder de Nederlandse Telecommunicatiewet en daar horen een aantal verplichtingen bij, zoals een strenge meldplicht bij datalekken, het aftapbaar maken van de dienst, en het waarborgen dat alarmnummer 112 altijd bereikbaar is. Op grond van de wet moet de ACM hier toezicht op houden.

Henk Don, bestuurslid van de ACM, roept vergelijkbare diensten op om zich ook bij de toezichthouder te melden. De uitspraak geldt niet alleen voor SkypeOut, maar zal ook gevolgen hebben voor bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden, zoals wellicht Viber Out. In een eerder stadium wilde de ACM via een dwangsom afdwingen dat Skype zich met SkypeOut zou registreren, maar door de registratie is die last onder dwangsom nu van de baan.