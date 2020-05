Microsoft: Skype voor consumenten gaat niet op in Teams

Microsoft blijft in de toekomst werken aan Skype, ondanks de groeiende populariteit van Teams. Het bedrijf zegt tegen VentureBeat dat het niet van plan is Skype op te laten gaan in Teams en dat er nieuwe functies in Skype blijven verschijnen.

Microsoft is van plan om in de komende tijd te blijven investeren in de consumentenversie van Skype, zegt Jeff Teper van Microsoft tegen VentureBeat. Enkele maanden geleden gingen er geruchten dat Microsoft de consumentenversie wilde integreren in Teams. Daarvan werd eind maart een consumentenversie uitgebracht. Teper zegt nu dat Skype en Teams prima naast elkaar kunnen bestaan. Hij trekt daarmee de parallel met Facebook, dat met Instagram en WhatsApp ook verschillende communicatietools heeft.

Net als Facebook is Microsoft van plan de apps onderling te laten samenwerken. Hoe dat precies moet werken, is niet duidelijk. Teper zegt dat Skype genoeg fans heeft om in het programma te blijven investeren. Daardoor komen er ook nog 'nieuwe features' in het programma, maar welke dat zijn, zegt Teper niet. Wel zegt hij dat hij verwacht dat Teams in de toekomst populairder gaat worden en dat gebruikers dat waarschijnlijk zullen verkiezen boven Skype.

Microsoft bracht onlangs voor het eerst sinds 2015 nieuwe gebruikscijfers naar buiten over Skype, het communicatieprogramma dat het in 2011 overnam. Het aantal dagelijkse Skype-gebruikers is sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart met meer dan zeventig procent gestegen. Skype heeft nu 40 miljoen dagelijks actieve gebruikers.