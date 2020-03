Microsoft introduceert 365-abonnement en Teams voor consumenten

Micrsosoft gaat zijn 365-abonnementen ook aanbieden aan consumenten en families. Vanaf 21 april gaat Office 365 over in Microsoft 365. Momenteel zijn er Microsoft 365-abonnementen voor bedrijven, enterprises en het onderwijs. Ook Teams komt uit voor consumenten.

Onderdeel van deze verandering is de introductie van nieuwe features voor Teams zodat deze zakelijke chatdienst ook beschikbaar komt voor consumenten. Zo kunnen consumenten op termijn onder meer groepen maken om plannen te maken met vrienden, groepsgesprekken voeren, videobellen of foto's en video's delen. Ook krijgen ze toegang tot OneDrive. Deze nieuwe elementen komen in de komende maanden beschikbaar als preview in de mobiele Teams-app. Tot die tijd raadt Microsoft aan om met vrienden en familie in contact te blijven via Skype.

Verder komt er een nieuwe app, de Microsoft Family Safety-app. Deze app komt beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees met iOS en Android en geeft met name ouders de mogelijkheid om de onlineactiviteiten van hun familieleden in de gaten te houden. Zo behoort het delen van de locatie tot de mogelijkheden. Ook is de app inzetbaar om te kijken hoeveel tijd kinderen spenderen op hun Xbox, Windows 10-pc of Android-telefoons, waarbij ook het instellen van tijdslimieten een optie is. Een beperkte preview van deze app komt in de komende maanden uit voor Android en iOS.

Het Microsoft 365-familieabonnement zal bruikbaar zijn voor zes personen en kost in de Verenigde Staten 10 dollar per maand, terwijl het 365 Personal-abonnement daar 7 dollar per maand zal kosten. Dat zijn ook de prijzen die Microsoft momenteel nog hanteert voor Nederlandse gebruikers, waarbij Office 365 Home 10 euro per maand kost, en Office 365 Personal 7 euro per maand. Het bedrijf zegt dat afnemers daarvan op 21 april automatisch alle voordelen van Microsoft 365 ontvangen.

Microsoft 365-abonnees krijgen nog altijd toegang tot Outlook en de verschillende Office-apps en krijgen onder meer extra opties in PowerPoint en Excel. Verder komt Microsoft Editor beschikbaar als browser-extensie voor Edge en Chrome, waarbij Microsoft 365-abonnees een aantal extra opties krijgen. Microsoft gaat ook ai in Powerpoint gebruiken, waarbij alleen 365-abonnees toegang krijgen tot een virtuele coach die naar het stemgeluid van de gebruiker luistert en op basis daarvan feedback geeft. Deze functie is nu nog beschikbaar als gratis preview voor iedereen, maar zal op termijn alleen toegankelijk zijn voor Microsoft 365-abonnees.