Spanje stelt komende 5g-veiling uit wegens coronapandemie

Meerdere landen hebben inmiddels de geplande nationale 5g-veilingen uitgesteld wegens de problemen rondom de coronacrisis. Eerder dat Frankrijk dat al en nu is Spanje het volgende land dat tot dit besluit komt.

Het gaat in het geval van Spanje om de 700MHz-band, waar ruimte op had moeten ontstaan door de overgang van analoge naar digitale televisie tegen 30 juni. De overheid komt met een nieuwe deadline voor de veiling op de 700MHz-band, waarbij de nieuwe datum sterk afhangt van wanneer de huidige vrijheidsbeperkende noodmaatregelen gericht tegen het coronavirus ten einde komen, schrijft Reuters.

Oostenrijk kwam eerder ook al met uitstel voor een 5g-veiling en de Franse toezichthouder Arcep liet eerder al aan Bloomberg weten dat een geplande veiling halverwege april niet door kan gaan. In Nederland moet volgens de planning nog dit voorjaar een 5g-veiling plaatsvinden, waarbij er geboden kan worden op de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-band. Of deze veiling doorgaat is onbekend.

Spanje is overigens zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens El País zijn in de afgelopen 24 uur 812 slachtoffers bezweken aan de gevolgen van covid-19 en de dag ervoor waren dat er 838. Het totale aantal doden in Spanje komt uit op 7340.