Riot Games komt op 7 april met gesloten bèta voor tactische shooter Valorant

Riot Games brengt in de zomer de tactische shooter Valorant uit en op 7 april krijgt een deel van de geïnteresseerden toegang tot de gesloten bèta. Het spel zal uiteindelijk geheel gratis zijn om te spelen; het verdienmodel draait om de vrijwillige aankoop van cosmetische items.

Riot Games meldt op een speciale website dat geïnteresseerden kans kunnen maken op een plek in de gesloten bèta door een Riot-account te verbinden met een Twitch-account. Vervolgens is het noodzakelijk om enkele Valorant-streams op Twitch te bekijken. Dan is er een kans op een uitnodiging, maar het is onduidelijk hoe groot die kans is en hoe lang de gesloten bèta zal duren. Deze bèta komt in ieder geval vanaf 7 april uit in Canada, de VS, Turkije, Rusland en Europa.

Inmiddels is al een gesloten alpha achter de rug. Verschillende bronnen die kennis hebben over die speeltest van afgelopen weekend laten aan Dot Esports weten dat er negen verschillende personages speelbaar zijn, al kan het dat dit aantal bij de uiteindelijke release hoger is. Het negende personage, genaamd Breach, blijkt vier eigen, unieke abilities te hebben, wat ook zal gelden voor de overige speelbare personages.

Verder blijkt uit de aplha-speelsessie dat het cosmetische systeem vergelijkbaar is met dat van League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive. Tijdens de speelsessie waren er geen skins voor de personages, maar bijvoorbeeld wel voor de wapens. Tijdens een eerdere speelsessie van februari bleek al dat de game veel overeenkomsten met CS:GO heeft.

Eerder liet Riot Games al weten dat Valorant in de zomer uitkomt, al is nog steeds geen exacte releasedatum bekend. Elk van de personages heeft unieke, bovennatuurlijke krachten die inzetbaar zijn naast en complementerend aan het reguliere schietwerk. De maker herhaalt zijn belofte van 128-tick servers en hoge framerates zonder de noodzaak van krachtige hardware. Ook zou er een ping moeten zijn van onder de 35ms, al wil Riot Games op dat punt geen garanties geven. Daarnaast zou er al jaren aan de netcode zijn gewerkt en volgens de ontwikkelaar hebben ook anticheatmaatregelen vanaf dag een op het netvlies gestaan.