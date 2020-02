'Tactische shooter van Riot Games heeft behoorlijk wat overeenkomsten met CS:GO'

Voor een playtest van Riots komende tactische shooter heeft de ontwikkelaar een commentator van Counter-Strike: Global Offensive uitgenodigd. Volgens hem vertoont het spel nogal wat overeenkomsten met CS:GO en staan de abilities niet heel erg op de voorgrond.

Riot nodigde shoutcaster HenryG uit voor een speelsessie en hij heeft op Twitter kort verslag gedaan van zijn bevindingen. Het feit dat hij een voormalige CS:GO-speler is, zal voor Riot ongetwijfeld een belangrijke reden zijn geweest hem de game te laten spelen. HenryG geeft aan dat hij nog niet veel kan zeggen. Hij omschrijft het spel, dat door Riot Games wordt aangeduid als Project A, als een op rondes gebaseerde tactische shooter met twee teams van vijf, die het meest lijkt op CS:GO, aangevuld met 'de betere elementen van first person shooters met classes en heroes, zoals Overwatch of Apex Legends'.

In zijn korte verslag schrijft HenryG dat de unieke abilities gezien moeten worden als 'tactische toevoegingen en niet als potentieel te sterke combinaties waar andere op klassen gebaseerde games onder lijden'. Deze abilities moeten voornamelijk aan het begin van elke ronde worden gekocht, net als de wapens; hiervoor is een economie aanwezig die lijkt op die van CS:GO. HenryG lijkt aan te geven dat spelers vooral moeten terugvallen op de te kopen vuurwapens en niet te veel afhankelijk moeten zijn van de abilities. Alle klassen hebben toegang tot dezelfde wapens en volgens HenryG lijken de verschillende speelvelden op de structuur van die van CS:GO, met de nodige routes en knelpunten.

Net als in CS:GO moeten spelers onder meer een bom laten afgaan op een bepaalde locatie, terwijl het andere team dat juist moet verhinderen. Ook de gameplay rondom het gebruik van de vuurwapens vertoont overeenkomsten met de shooter van Valve. Zo kan een enkele kogel al genoeg zijn om een tegenstander uit te schakelen.

Riot Games is bekend van het ruim tien jaar oude League of Legends, maar werkt aan meerdere nieuwe games, waaronder een singleplayergame in League of Legends-wereld en Project A. Bij de onthulling van de shooter zei Riot Games dat het met Project A een shooter wil afleveren met 'meer creativiteit' en 'meer stijl' dan wat er nu op de markt is. Het bedrijf wil veel tactische mogelijkheden bieden en speelstijlen mogelijk maken door het toevoegen van verschillende soorten personages.