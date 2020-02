HMD, Deutsche Telekom, BT, Orange, Vodafone en Nokia zeggen MWC af - update

Drie grote providers, leverancier van netwerkapparatuur Nokia en HMD Global, de maker van smartphones onder de Nokia-merknaam, komen niet naar het Mobile World Congress. Een Spaanse krant meldt dat de organisatie woensdag een spoedoverleg pleegt.

Het Finse HMD Global laat weten zich terug te trekken van het Mobile World Congress. De fabrikant was van plan om de zondag voorafgaande aan de beurs nieuwe toestellen te tonen tijdens een persconferentie en zou ook aanwezig zijn met een stand.

Ook de providers Deutsche Telekom, BT en Orange hebben aangegeven dat ze niet meer naar de beurs komen, net als Nokia. Eerder deze week hebben tal van andere bedrijven al afgezegd. Onder andere Intel, Nvidia, LG, Ericcson, Sony en Amazon komen niet meer naar de beurs.

Volgens de Spaanse krant El Pais heeft de GSMA, de organisator van de beurs, woensdagmiddag een spoedoverleg, daarin zou besloten worden of de beurs die eind februari gepland staat nog wel doorgaat.

Wired claimt dat de GMSA het evenement wil afgelasten, maar de beursorganisatie zou dat pas willen doen nadat het bestuur van Barcelona een noodtoestand afkondigt, omdat het dan de verzekering kan aanspreken. Volgens de techsite wil GSMA het evenement niet doorzetten vanwege de vele afzeggingen van bedrijven en providers.

De doorgang van de telecombeurs staat op het spel vanwege Covid-19, het nieuwe coronavirus dat afgelopen maand is opgedoken in China en wereldwijd voor onrust zorgt. Tot nu toe heeft de GSMA in officiële berichtgeving steeds volgehouden dat de beurs volgens planning doorgaat. De organisatie stelde wel maatregelen voor zoals een 'no-handshake'-beleid.

Update 14:47: Ook Vodafone gaat niet naar het Mobile World Congress.