Amazon slaat telecombeurs MWC in Barcelona over wegens coronavirus

Amazon zal niet aanwezig zijn bij het Mobile World Congress in Barcelona. Het bedrijf noemt zorgen omtrent het coronavirus als reden voor de afwezigheid. Eerder maakten Nvidia en LG bekend de beurs dit jaar over te slaan.

Amazon bevestigde tegen CNBC zijn aanwezigheid op het MWC dit jaar af te zeggen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vorige week schrapten LG, Ericsson en Nvidia hun plannen om als standhouder op de beurs aanwezig te zijn en CNet claimt vernomen te hebben dat Samsung zijn aanwezigheid wil verminderen. Het Koreaanse bedrijf zou nog wel op de beursvloer aanwezig zijn, maar achter de schermen zou het minder meetings inplannen. Chinese bedrijven als ZTE en Huawei zijn vooralsnog wel aanwezig.

De organisator, de GSMA, meldt ondertussen dat de beurs van 24 tot en met 27 februari gewoon doorgaat. "De GSMA bevestigt dat sommige grote partijen besloten hebben om niet naar de show te komen dit jaar, terwijl anderen nog nadenken over de komende stappen, maar we blijven 2800 standhouders sterk."

De GSMA meldt een reeks maatregelen genomen te hebben in antwoord op de risico's van het coronavirus, waaronder extra hygiëne- en desinfectiemogelijkheden voor bezoekers en standhouders. Ook geldt er een 'no-handshake'-beleid op de beurs en moeten reizigers die in China zijn geweest, bewijzen dat ze ten minste twee weken voorafgaand aan het evenement niet in dat land zijn geweest. Daarnaast meldt de GSMA dat er op temperatuur gescreend gaat worden.