Microsoft adviseert Edge aan Firefox-gebruikers in startmenu van Windows 10

Microsoft lijkt bij sommige gebruikers zijn vernieuwde Edge-browser als suggestie te tonen in het startmenu van Windows 10. Een screenshot toont hoe het bedrijf expliciet een Firefox-gebruiker adviseert om Edge op Chromium te gebruiken.

Windows Latest toont een screenshot van de suggestie in het startmenu. Daarbij toont Microsoft het logo van Edge op Chromium, voorzien van de tekst 'Still using Firefox? Microsoft Edge is here'. Op het screenshot is te zien dat Edge al wel geïnstalleerd is. Niet bekend is op welke schaal Microsoft de suggestie toont aan Windows 10-gebruikers en of het bedrijf ook varianten voor Chrome-gebruikers toont.

Microsoft heeft de mogelijkheid om suggesties te tonen in het startmenu ingebouwd in Windows 10, maar dit is uit te schakelen. Gebruikers kunnen dit doen met een rechtermuisklik op de desbetreffende suggestie en via de instellingen, bij de personalisatieopties van Start.

Microsoft schuift regelmatig zijn eigen programma's en diensten naar voren binnen Windows 10. Dat deed het recent nog in Wordpad, door naar Office Online te verwijzen.