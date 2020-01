Office 365 ProPlus maakt vanaf februari Bing standaardzoekmachine in Chrome

Office 365 ProPlus maakt vanaf komende maand van Bing de standaardzoekmachine in Chrome, tenzij beheerders dat actief tegenhouden. Dat gebeurt in eerste instantie niet in de Benelux, maar volgens Microsoft gebeurt dat vermoedelijk wel met een toekomstige versie.

Office 365 ProPlus vervangt de standaardzoekmachine in Chrome voor Bing in onder meer Duitsland en Frankrijk, zegt Microsoft. Dat gebeurt bij de maandelijkse release vanaf half februari en bij de halfjaarlijkse release vanaf half maart.

Microsoft doet dat door het installeren van een Chrome-extensie die de standaardzoekmachine vervangt voor Bing. Beheerders kunnen dat tegenhouden via Group Policy of na installatie de extensie verwijderen. Microsoft laat gebruikers dat weten via Message Center, zo zegt het bedrijf.

De stap is niet bij alle gebruikers in goede aarde gevallen, zo blijkt op GitHub en Reddit. Beheerders zijn bang veel vragen om hulp te krijgen, omdat de standaardzoekmachine van hun browser is veranderd. Microsoft wil in een later stadium ook de standaardzoekmachine van Firefox veranderen in Bing met Office 365 ProPlus. De extensie zit alleen in ProPlus en niet in Office 365 Business.