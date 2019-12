Microsoft maakt preview van samenwerkingsapplicatie Teams beschikbaar voor Linux

Microsoft heeft een Linux-versie uitgebracht van zijn samenwerkingsapplicatie Teams. Het programma, een concurrent voor Slack, is de eerste Microsoft 365-app die de oversteek naar het Linux-platform maakt. Het gaat wel nog om een publieke previewversie.

Microsoft bevestigde de komst van Teams voor Linux begin september al. De software is sinds dinsdag beschikbaar als download in het .deb- en .rpm-formaat. Gebruikers kunnen Teams installeren op Debian- en Red Hat-gebaseerde GNU/Linux-distributies. Voor de volledige versie van Microsoft Teams is een betaald abonnement op Office 365 vereist, maar er is ook een gratis versie beschikbaar met beperkte functionaliteit.

Volgens Microsoft bevat de Linux-versie van Teams 'alle core-functionaliteit' van het programma. Maar omdat het om een openbare preview gaat is het mogelijk dat sommige features nog niet beschikbaar zijn of niet volledig werken. De techreus roept de Linux-gemeenschap op om zoveel mogelijk feedback op de release te geven, zodat de software gaandeweg kan worden verbeterd.

Net als concurrent Slack is Microsoft Teams een samenwerkingstool voor teams. De software stelt leden onder meer in staat om met elkaar te chatten of te bellen, bestanden uit te wisselen of om samen aan documenten te werken – in dit geval via Office 365. Teams was eerder al beschikbaar voor Windows, macOS, iOS en Android. Microsoft liet eind november weten dat de applicatie inmiddels door meer dan twintig miljoen mensen actief wordt gebruikt. In juli waren dat er dertien miljoen.

Microsoft wil de komende tijd nog meer van zijn software naar het Linux-platform porten. Zo zal de op Chromium gebaseerde browser Microsoft Edge 'in de nabije toekomst' ook uitkomen voor Linux.