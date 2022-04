Microsoft brengt preview van Edge voor Linux in oktober uit

Microsoft brengt volgende maand een previewversie van zijn Edge-browser uit voor Linux. De Linux-versie werd vorig jaar al aangekondigd en eerder dit jaar getoond. Of de versie voor Linux afwijkt van de versies voor Windows en macOS, is nog niet duidelijk.

Linux-gebruikers kunnen Edge volgende maand downloaden via de Microsoft Edge Insider-website, of via de package manager van Linux. Op welke dag de Edge-browser beschikbaar komt voor Linux, is nog niet duidelijk. Ook geeft Microsoft nog geen inhoudelijke details over de previewversie. Mogelijk heeft de bètaversie niet alle functionaliteit die in de huidige versies voor Windows en macOS zit.

Microsoft kondigde dinsdag tijdens zijn Ignite-evenement aan dat Edge in oktober naar Linux komt. Vorig jaar in november sprak Microsoft voor het eerst over een Linux-versie van zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser. Eerder dit jaar demonstreerde Microsoft de Linux-versie van de browser al tijdens zijn Build-conferentie.