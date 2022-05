Microsoft voorziet Edge-browser van prijsvergelijker

Microsoft integreert een prijsvergelijker in zijn browser. De functie werkt eerst alleen in de Verenigde Staten, waar gebruikers producten van webwinkels kunnen toevoegen aan een selectie, en die vervolgens kunnen vergelijken met prijzen van andere winkels.

Microsoft toont hoe Edge-gebruikers de Collectie-functie kunnen inzetten om webwinkelpagina's van producten die ze op het oog hebben te verzamelen, waarna Edge bij elke pagina de optie geeft om prijzen te vergelijken. Bij het klikken op die optie toont Edge in het menu aan de zijkant van het scherm enkele andere aanbieders met hun prijzen en een link naar Bing Shopping voor meer prijzen van het product.

Voorlopig is de prijsvergelijker alleen in de testversies van Edge aanwezig, maar deze maand wil Microsoft de functie integreren in de publieke versie van de browser. De prijsvergelijker komt in eerste instantie alleen voor gebruikers in de VS beschikbaar. Wanneer de release in andere landen volgt is niet bekend. Microsoft integreert ook Pinterest in de Collectie-functie van Edge, waarmee gebruikers gerelateerde items van wat ze opgeslagen hebben kunnen vinden.

Nieuw in Edge is verder een tool met de naam Web Capture om screenshots te maken. Gebruikers krijgen daarbij de mogelijkheid naar beneden te scrollen om een volledige webpagina te capturen. In de toekomst voegt Microsoft een toolbar toe om in een enkele klik een screenshot van een volledige website vast te leggen en aantekeningen te kunnen maken.