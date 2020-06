Google promoot Chrome in beveiligingsmail bij nieuwe log-in met Microsoft Edge

Google raadt gebruikers de Chrome-browser aan in beveiligingsnotificaties in Edge. Google stuurt die notificaties als gebruikers voor het eerst inloggen op hun Google-account in Edge op Windows. Niet bekend is of Google dit voortaan standaard doet.

"Haal het meeste uit Windows 10 met de Chrome-browser", staat in de beveiligingsmail die gebruikers van Google krijgen bij de eerste inlog op een Google-account met Edge op Windows 10. Google biedt vanuit de mail direct de mogelijkheid Chrome te downloaden, constateerde TechDows.

Of de beveiligingsmail met Chrome-reclame standaard is, is niet bekend. Google promoot Chrome al voor Edge-gebruikers in verschillende diensten, zoals Translate, Gmail, News en de zoekmachine. Microsoft baseert Edge sinds vorig jaar op Chromium, het opensourceproject waar ook Googles Chrome op ontwikkeld is.

Uit een Twitter-bericht van 2017 blijkt dat Google al eerder Chrome promootte bij een nieuwe inlog via Edge. Toen was Edge nog op Microsofts EdgeHTML gebaseerd. Omgekeerd maakt Microsoft soms reclame voor Edge op verschillende plekken in Windows 10. Vaak gaat het bij dit soort acties om tests om te kijken wat het effect van de promotie is. Zo testte Microsoft Edge-suggesties voor Firefox-gebruikers in het startmenu van Windows 10. Bij een zoekactie naar Chrome met de zoekfunctie van Windows 10, adviseert Microsoft ook Edge. Dit is geen test en de suggestie is ook niet uit te schakelen.

Microsoft en Google zijn door Microsofts overstap op Chromium in een hernieuwde strijd op browsergebied verwikkeld. Volgens Statcounter heeft Chrome een relatief stabiel marktaandeel van rond zeventig procent. Die statistiekendienst publiceert nog geen cijfers over Edge op Chromium. Edge Legacy, de browser met EdgeHTML, had in maart een marktaandeel van minder dan vijf procent. De categorie 'Other', waar Edge op Chromium maar ook een reeks andere browsers onder vallen, heeft inmiddels een iets hoger marktaandeel dan Edge Legacy.