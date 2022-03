Chromium-functie tegen dns-hijacking zorgt voor hoge belasting van root-servers

Een functie in de Chromium-browser zorgt voor problemen met de root-dns-servers door een grote hoeveelheid queries te doen. Ruim de helft van alle dns-queries is inmiddels afkomstig van browsers op basis van Chromium, en dat levert volgens experts problemen op.

Het probleem zit in de Intranet Redirect Detector. Die functie wordt onder andere gebruikt in de 'omnibox' in Chromium, de zoekbalk waar zowel https-websites als zoektermen kunnen worden ingevoerd. De browser weet daarbij niet of er een url of een zoekterm of een intranet-link moet worden geladen. Als veiligheidsmaatregel heeft Chromium de IRD -functie om dns-hijacking door bijvoorbeeld providers te voorkomen. Isp's zouden bijvoorbeeld een ongeldige zoekterm naar een niet-bestaande intranetpagina kunnen doorverwijzen naar een eigen webpagina. De Intranet Redirect Detector doet daarom als test een dns-verzoek voor drie willekeurig gegenereerde domeinnamen. Als van twee van die domeinen hetzelfde ip-adres terugkomt ziet Chromium dat als een dns-hijacking en wordt de ingegeven term als een zoekterm behandeld.

Daar zit een probleem, redeneert Matthew Thomas van Verisign in een veelgedeelde blogpost. De IRD-test wordt iedere keer uitgevoerd als Chromium wordt opgestart of als een apparaat van ip- of dns-instellingen wijzigt. De willekeurige domeinnamen die Chromium genereert voor die test bestaan in de meeste gevallen niet echt, en worden daarom niet door de meeste resolvers gedetecteerd. In plaats daarvan worden ze helemaal omgeleid naar de root-dns-servers, zegt Thomas, en dat gebeurt vaak.

Thomas stelt dat de helft van al het bezoek aan de dns-root-servers inmiddels 'hoogstwaarschijnlijk door Chromium-verzoeken' wordt gedaan. "Dat betekent dat er gemiddeld zo'n zestig miljard queries per dag naar de rootservers worden gestuurd." Thomas zegt niet of de rootservers dat wel of niet aankunnen en schetst ook geen probleemscenario's. De checks die Chromium-browsers doen zouden 'de uitzondering in plaats van de norm moeten zijn', zegt hij. "In ieder ander scenario zou dergelijk verkeer als ddos-aanval worden aangemerkt", schrijft hij.

Er is al langere tijd een issue in het Chromium-project dat voorstelt de IRD stop te zetten. Dat issue werd al geopend voordat Thomas zijn blogpost schreef, maar sindsdien zijn er wel steeds meer reacties op gekomen. In het issue lijken veel ontwikkelaars ervoor te zijn IRD niet standaard meer in te schakelen. De functie zelf bestaat al sinds 2010.