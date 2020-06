Brave Browser heeft meer dan 15 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Brave heeft in mei de grens van 15 miljoen maandelijks actieve gebruikers doorbroken. Dat markeert een groei van vijftig procent sinds november, toen versie 1.0 van de op privacy gerichte browser verscheen.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal maandelijks actieve gebruikers meer dan verdubbeld, meldt Brave. In totaal registreerde de browsermaker in mei 15,4 miljoen maandelijks actieve gebruikers en 5,3 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Een jaar geleden gebruikten 2 miljoen internetters Brave dagelijks.

Brave is een opensourcebrowser die gebaseerd is op Chromium en die standaard advertenties en trackers blokkeert. Naast versies voor Windows, Linux en macOS zijn er mobiele varianten voor Android en iOS. Gebruikers kunnen cryptovaluta doneren aan websites die dit ondersteunen, in de vorm van bat's, of basic attention tokens.

Geld verdient Brave met reclamecampagnes voor de desktopversies. Gebruikers kunnen daarvoor via opt-in aangeven dat ze advertenties willen zien. In ruil daarvoor krijgen ze bat's, die ze dan weer kunnen doneren aan sites. Brave meldt in een jaar tijd 1530 campagnes voor Brave Ads binnengehaald te hebben. Die teller stond vorig jaar oktober op 400 campagnes. Verder heeft Brave sinds februari 25 campagnes voor Sponsored Images, waarbij gebruikers reclame op nieuwe tabs te zien krijgen.