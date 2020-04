Brave-browser voor Android krijgt in de toekomst ondersteuning voor extensies

Brave, van de gelijknamige browser voor Android, Windows, macOS, iOS en Linux, heeft een naar eigen zeggen opnieuw opgebouwde versie van zijn browser voor Android uitgebracht. Die maakt in de toekomst ondersteuning voor extensies mogelijk.

De Android-versie heeft nu deels dezelfde codebase als de deskoprelease en Brave claimt dat het daardoor makkelijk wordt om in de toekomst functies toe te voegen in de Android-versie. Een daarvan wordt in elk geval de ondersteuning voor extensies in de mobiele versie van de browser, zegt de browserbouwer. Wanneer de Android-browser extensies gaat ondersteunen, is niet bekend.

De interface blijft, ondanks dat het gaat om een opnieuw opgebouwde versie, hetzelfde. Wel moet de browser iets zuiniger omspringen met de accu. Brave claimt dat in zijn tests de nieuwe versie 5 procent minder energie verbruikt en dat de besparingen op data- en rekenkrachtgebied op 3 procent uitkomen.

De Brave-browser probeert zich te onderscheiden van de concurrentie door middel van ingebouwde blokkades voor advertenties en tracking. Gebruikers kunnen een opt-in aangeven voor privacyvriendelijke advertenties, waarmee ze BAT verdienen, een betaalmiddel van Brave. Hiermee kunnen ze weer de makers van de content die ze online kijken, belonen. Brave komt uit de koker van Brendan Eich, voormalig Mozilla-ceo en een van de bedenkers van JavaScript.