Brave-browser komt uit bèta

Brave heeft zijn browser uit bèta gehaald. Het bedrijf heeft versie 1.0 van zijn browser woensdag uitgebracht. Ook zijn Brave Rewards, het systeem waarmee gebruikers makers van artikelen en video's kan betalen, nu beschikbaar op iOS.

De bèta had volgens het bedrijf rond 8,7 miljoen gebruikers. De browser is al 2,5 jaar te downloaden als testversie en verschijnt in de stabiele versie voor onder meer Android, iOS, Windows, Linux en macOS in 52 talen. Gebruikers verdienen met het bekijken van privacyvriendelijke advertenties BAT, een betaalmiddel van Brave. Die kunnen gebruikers vervolgens geven aan makers van websites, artikelen en video's om zo hun werk te ondersteunen. Het is onbekend hoeveel geld er omgaat in het Brave Rewards-programma.

De oprichter van Brave is Brendan Eich, de bedenker van Javascript en voormalig topman van Mozilla. Hij kocht voor de ontwikkeling van de browser onder meer de Link Bubble-browser van Android-ontwikkelaar Chris Lacy. Het bedrijf profileert zich als voorvechter van privacy, onder meer door het onderzoeken van advertentiepraktijken van concurrent Google. Ook heeft het een incognitomodus met ingebouwde Tor-functie. Brave blokkeert standaard advertenties en trackers en is gebaseerd op Googles browserproject Chromium.