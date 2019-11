RTL Nieuws gebruikt software om lokale artikelen te maken

Het Nederlandse medium RTL Nieuws heeft software in gebruik genomen om op basis van cijfers artikelen te schrijven die zijn toegespitst op een lokale situatie of een woonplaats. RTL heeft de software zelf gemaakt en noemt hem ADAM.

ADAM staat voor Automatische Data Artikel Machine, schrijft RTL. De software maakt het mogelijk om teksten te publiceren per plaats. Donderdag zijn 2400 artikelen verschenen op basis van cijfers over verkeersongelukken. De software zet de cijfers bij elkaar in grafiekjes, bekijkt of er een stijging of daling is en past daar de tekst op aan.

RTL wil de software in de toekomst ook gaan inzetten voor nieuws op basis van cijfers over bijvoorbeeld criminaliteit, scholen en ziekenhuizen. Het medium publiceerde al langere tijd visualisaties waarbij gebruikers hun woonplaats kunnen opzoeken, zoals bij verkiezingen. Het verschil is dat de software daarbij een template met enkele variabelen invult. In een vergelijking van diverse artikelen met Diffchecker blijkt dat de software in veel gevallen met dezelfde zinnen en informatie werkt, maar de voor die woonplaats relevante getallen invult en mogelijk een zin toevoegt met informatie of het gaat om een toename of niet.

Het medium heeft de software, die het bedrijf zelf een 'redactierobot' noemt, in eigen beheer ontwikkeld met geld van Google Digital News Initiative. RTL kreeg 200.000 euro van Google voor de ontwikkeling van ADAM.