RTL: callcentermedewerkers verkopen persoonsgegevens voor WhatsApp-fraude

Medewerkers van callcenters verkopen geregeld data van klanten door aan criminelen. Die gebruiken de gegevens voor WhatsApp-fraude, ontdekte RTL Nieuws. De gegevens worden vaak aangevuld met openbare informatie zoals de namen van kinderen.

Op internet is een grootschalige handel in dergelijke informatie, ontdekte RTL Nieuws. Het gaat om persoonsgegevens die specifiek worden verkocht om er WhatsApp-fraude mee te plegen. Het gaat dan om 'vriend-in-nood'-fraude, die de laatste maanden steeds meer voorkomt. RTL Nieuws ontdekte dat die informatie van callcenters komt die energiecontracten verkopen. Het gaat dan om namen en adressen, met bijbehorende geboortedatums en telefoonnummers, en in sommige gevallen bankinformatie.

De gegevens worden volgens RTL verkocht op fora en in chatgroepen. Er wordt gehandeld in profielen, die per stuk tussen de 25 cent en 2 euro opleveren. De prijs is daarbij afhankelijk van hoeveel informatie er over een potentieel slachtoffer bekend is. De criminelen zoeken er via openbare bronnen zoals sociale media vaak extra informatie bij, bijvoorbeeld hoe de kinderen van een slachtoffer heten. Het is niet bekend hoe de verkopers gegevens aangeleverd krijgen. In de meeste gevallen zou het om handmatige verzameling gaan, en niet om bijvoorbeeld het op grote schaal scrapen van databases.

De data wordt specifiek verkocht om 'vriend-in-nood'-fraude mee uit te voeren. Daarbij worden met name oudere mensen benaderd door iemand die zich voordoet als familielid met een nieuw nummer. Met een smoes over geldproblemen maken de slachtoffers dan soms vrijwillig honderden of duizenden euro's over. Eerder deze maand meldden de politie en verschillende instanties dat deze vorm van fraude sinds de uitbraak van de coronacrisis sterk is gestegen.